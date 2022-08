Rachel Bilson e Chace Crawford relembram antigos rumores de romance

No episódio de 29 de agosto de seu podcast Broad Ideas, o ator de Gossip Girl relembrou suas saídas nos anos 2000, e a estrela de The O.C. explicou como um flagra dos dois juntos se transformou em rumores de que eles estavam namorando.

"Alguém nos viu conversando e a imprensa disse: 'Ah, Rachel e Chace ficaram?'", Bilson disse a Crawford. "Minha assessora veio até mim, e como na época eu estava dando um tempo no meu relacionamento sério, eu disse a ela que ela tinha que acabar com essa história."

No entanto, a assessora da estrela de Hart of Dixie divulgou uma declaração que a deixou se sentindo um pouco mal por seu amigo de longa data. Bilson disse: "Eles publicaram, mas tinha uma citação da minha assessora de que isso é completamente fabricado e eu pensei, 'Espere, isso é tão malvado. Eu nunca gostaria de fazer isso com Chace!'"