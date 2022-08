Charlbi Dean, atriz de Trovão Negro, morre aos 32 anos, após doença súbita inesperada

A atriz Charlbi Dean, que interpretou Syonide na antiga série da CW, Trovão Negro, faleceu nessa segunda-feira, 29 de agosto, de "uma doença repentina inesperada", um representante da estrela sul-africana confirmou à NBC News. Nenhum detalhe adicional sobre a morte foi compartilhado publicamente neste momento.

Além de Trovão Negro, Dean também apareceu na série Elementary, da CBS, e foi uma modelo de sucesso. E em outubro, o filme de Dean Triangle of Sadness, também estrelado por Woody Harrelson, deve ser lançado nos cinemas. Em maio, Dean apareceu ao lado de seus colegas de elenco no Festival de Cinema de Cannes 2022, onde o filme ganhou o cobiçado prêmio Palma de Ouro.

"Foi preciso uma equipe inteira para tornar este dia possível, três anos para trazer este projeto para cá, família e amigos me apoiando e muitos mais anos de sonho", escreveu Dean no Instagram depois de caminhar no tapete vermelho. "Obrigada a todos os envolvidos [emojis de coração] agradecimentos especiais a @dior pelo meu vestido dos sonhos e a @chopard pelas minhas joias irreais."