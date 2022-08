Chris Rock diz que foi convidado a apresentar Oscar 2023 após tapa de Will Smith

Além de mencionar brevemente o tapa em seus shows de stand-up, Chris falou pouco publicamente sobre o incidente, que aconteceu ao vivo durante a transmissão do Oscar. Quanto a Will, ele pediu desculpas à Academia e a seus colegas indicados durante seu discurso de aceitação depois de receber o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em King Richard. Ele então se desculpou com Chris no dia seguinte em um post no Instagram.

Em um vídeo no Instagram de julho no qual Will abordou as perguntas dos fãs sobre o incidente, a estrela observou que não se desculpou com Chris em seu discurso porque estava "confuso a essa altura". No entanto, ele reiterou que estava arrependido do que fez.

"Eu entrei em contato com Chris e a mensagem que voltou é que ele não está pronto para falar e quando estiver, ele vai entrar em contato", disse Will, que se demitiu da Academia e foi banido de seus eventos pelos próximos 10 anos. "Então eu vou te dizer, Chris, eu peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável. E eu estou aqui quando você estiver pronto para conversar."