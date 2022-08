Nicki Minaj publica vídeo ao lado de Taylor Swift e elogia a cantora após o MTV VMA 2022

Como os fãs das cantoras bem sabem, Nicki e Taylor subiram juntas no palco da premiação para mostrar que resolveram o drama envolvendo os indicados à categoria Clipe do Ano daquela edição. A colaboração, que contou com os hits "The Night Is Still Young" e "Bad Blood", veio após Taylor se desculpar publicamente para Nicki por ter sugerido que "talvez um homem tenha pego o seu lugar" quando o clipe de "Anaconda" não foi indicado.