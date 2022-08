A verdade sobre status de relação de Bradley Cooper e Irina Shayk após viagem

No dia 28 de agosto, Irina compartilhou um pouco de sua relação com o ator postando um carrossel de imagens de uma recente viagem de férias na praia com sua filha Lea. Uma das fotos mostrava Irina e Bradley posando juntos na areia. A modelo colocou na legenda um emoji de coração vermelho, levando muitos fãs a especular que ela e o ator de Nasce Uma Estrela – que se separaram em 2019 – tinham reatado.

Confira os cliques da viagem no vídeo acima!

Então, como eles estão agora? Apesar da recente viagem da dupla, uma fonte disse exclusivamente ao E! News que Bradley e Irina não voltaram a ficar juntos.

"Eles estão criando a filha e se dão bem pelo bem dela", disse a fonte. "Eles fazem as coisas como uma família e está indo bem."

Embora a dupla não esteja mais envolvida romanticamente, eles mantêm um relacionamento amigável há algum tempo. Em março de 2020, nove meses após a notícia de que a dupla havia se separado, uma outra fonte disse ao E! News que Irina e Bradley "se comunicam muito e são bons amigos".