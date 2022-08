As revelações de Meghan Markle em rara entrevista: Família Real, Instagram e mais

Por que o protocolo Royal Rota para fotos não agradou Meghan Markle

Como Meghan – que deu à luz o primeiro filho do casal, Archie, em maio de 2019 – explicou: "Existe literalmente uma estrutura pela qual, se você quiser divulgar fotos de seu filho, como membro da família, primeiro você deve entregá-las ao Royal Rota", também conhecido como pool de imprensa do Reino Unido. Por meio desse processo, as fotos normalmente seriam publicadas pela mídia e compartilhadas nas contas reais de Kensington antes que a própria Meghan pudesse publicá-las. E considerando seu relacionamento tenso com os tablóides do Reino Unido, o acordo não caiu bem com a duquesa de Sussex.

"Por que eu daria às mesmas pessoas que estão chamando meus filhos de palavras com 'N' uma foto do meu filho antes de poder compartilhá-la com as pessoas que amam meu filho?", ela disse. "Você me diz como isso faz sentido e então eu jogo esse jogo."

Embora o casal tenha sido autorizado a se juntar à Kate Middleton e príncipe William em uma conta pré-existente, @KensingtonRoyal, o casal criou sua própria conta pessoal no Instagram, @sussexroyal, em abril de 2019. Sua conta no Instagram permitiu que eles anunciassem suas próprias notícias e compartilhassem fotos que não foram direto para a Rota Real. No entanto, logo após deixar seus deveres reais no início de 2020, eles fecharam sua conta de mídia social, que ainda existe como um arquivo de seu tempo com a Firma.