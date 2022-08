Jennifer Lopez critica vazamento de sua serenata para Ben Affleck em casamento

Jen e Ben se casaram pela segunda vez na propriedade do ator na Geórgia no final de agosto. Sua grande celebração de fim de semana aconteceu mais de um mês depois que o casal trocou votos em uma cerimônia improvisada em Las Vegas no dia 16 de julho.

Após as núpcias do casal em Las Vegas, Jennifer confirmou sua união compartilhando fotos em sua newsletter enviada aos fãs.

"Fique por aqui o suficiente e talvez você encontre o melhor momento de sua vida", escreveu ela em seu boletim de 17 de julho. "Em um passeio em Las Vegas à meia-noite no túnel do amor, com seus filhos e com quem você passará o resto da vida."