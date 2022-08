Irmã de Amber Heard critica aparição surpresa de Johnny Depp no MTV VMA 2022

MTV VMA 22/Getty Images

Johnny e a MTV também compartilharam o vídeo em um post conjunto no Instagram com a legenda, "Adivinha quem? #VMAs".

No início deste verão, o processo de difamação de Johnny contra sua ex-esposa foi concluído após seis semanas de depoimentos. No dia 1º de julho, um júri decidiu que Amber foi a responsável por difamar Johnny e concedeu US$ 10 milhões ao ator em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos.

A juíza Penney Azcarate, do Tribunal de Justiça do Condado de Fairfax, mais tarde reduziu os danos punitivos para US$ 350 mil, que é o limite legal do estado, fazendo com que seus danos totais sejam inferiores a US$ 10,4 milhões.