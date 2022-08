Meghan Markle revela se prevê relacionamento com família real no futuro

Enquanto Meghan e Harry tinham a intenção de continuar alguns de seus deveres e as coisas pareciam amigáveis do lado de fora, as tensões começaram a surgir entre o casal e a família real.

No ano seguinte, Meghan e Harry sentaram-se com Oprah Winfrey para uma entrevista explosiva, dando uma visão interna de quão grave era a tensão antes de deixarem a família real, incluindo como o duque de Sussex foi cortado financeiramente, como ele e sua família não receberam mais apoios de segurança e como seu pai, o príncipe Charles, encerrou a comunicação com ele.

A duquesa também foi acusada de intimidar funcionários reais em Buckingham, o que levou a uma investigação do palácio, embora ela tenha negado as acusações. Ela também compartilhou que teve pensamentos suicidas durante sua primeira gravidez.