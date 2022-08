Anitta, Lizzo, Taylor Swift e mais: os melhores momentos do MTV VMA 2022

Em termos de alguns dos grandes vencedores da noite, Harry Styles levou a melhor na categoria Álbum do Ano, Taylor Swift levou para casa o troféu de Clipe do Ano e Billie Eilish recebeu a honra de Canção do Ano. Além disso, Bad Bunny foi nomeado Artista do Ano, BTS foi eleito o Grupo do Ano e Dove Cameron a Artista Revelação. Minaj também recebeu o prêmio Michael Jackson Video Vanguard, e o Red Hot Chili Peppers foi honrado como Ícone Global.

Quanto às performances, Eminem, Snoop Dogg, Lizzo, J Balvin, Kane Brown, Panic! At The Disco, BLACKPINK, Anitta, Måneskin, Marshmello x Khalid, Minaj, Harlow e Red Hot Chili Peppers estavam entre os artistas que subiram ao palco, com Bad Bunny arrasando no Yankee Stadium em Nova York.