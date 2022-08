Johnny Depp faz aparição virtual surpresa no MTV VMA 2022

Depp participou anteriormente do VMA apenas uma vez. Na cerimônia de 1999, ele surgiu no palco para apresentar a performance de Nine Inch Nails.

Depp também participou do MTV Movie Awards 2014, onde apresentou o prêmio de Filme do Ano para Jogos Vorazes: Em Chamas, dando o troféu aos membros do elenco Josh Hutcherson e Sam Claflin. Dois anos antes, Depp foi homenageado no MTV Movie Awards 2012 com o Generation Award e também se apresentou com The Black Keys. No geral, Depp já ganhou cinco MTV Movie Awards.