A lista completa de vencedores do MTV Video Music Awards 2022

CLIPE DO ANO

Doja Cat – "Woman" – Kemosabe Records / RCA Records

Drake ft. Future & Young Thug – "Way 2 Sexy" – OVO/Republic

Ed Sheeran – "Shivers" – Atlantic Records

Harry Styles – "As It Was" – Columbia Records

Lil Nas X, Jack Harlow – "INDUSTRY BABY" – Columbia Records

Olivia Rodrigo – "brutal" – Geffen Records

Taylor Swift – "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) – Republic Records

CANÇÃO DO ANO

Adele – "Easy On Me" – Columbia RecordsDoja Cat – "Woman" – Kemosabe Records / RCA RecordsElton John & Dua Lipa – "Cold Heart (PNAU Remix)" – EMI / Interscope RecordsLizzo – "About Damn Time" – Atlantic RecordsThe Kid LAROI & Justin Bieber – "STAY" – Columbia Records

ARTISTA REVELAÇÃO

Baby Keem – Columbia RecordsGAYLE – Atlantic Records / Arthouse RecordsLatto – Streamcut / RCA RecordsMåneskin – Arista RecordsSEVENTEEN – PLEDIS Entertainment/Geffen Records