William Bonner se pronuncia após ignorar Ivete Sangalo: "Desculpa, majestade"

"Às vezes eu tenho a sensação de que a idade quando vai chegando, vai dando uns sinais muito lentos e sutis", disse ele. "Ontem, no fim da minha jornada de trabalho, que não foi uma jornada comum, eu estava saindo bem cansado da Globo. Tinha um grupo fazendo a maior festa na porta do estacionamento, acenando, sorrindo, gritando, batendo no vidro do meu carro".