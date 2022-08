Angelina Jolie e Vivienne curtem date de mãe e filha em musical

A atriz de Os Eternos e sua filha de 14 anos – cujo pai é o ex de Angelina, Brad Pitt – compareceram a uma apresentação de Dear Evan Hansen, na Filadélfia, no fim de semana. As duas não só curtiram o musical, como também passaram nos bastidores e posaram para fotos com a estrela do show da turnê nacional, Anthony Norman.

No dia 22 de agosto, a conta do premiado musical postou uma foto do trio no Instagram: "Acenando de volta para @angelinajolie e Vivienne neste fim de semana na Filadélfia".

