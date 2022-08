Scott Disick se envolve em acidente de carro

A estrela de The Kardashians se envolveu em um acidente de carro, que felizmente o deixou apenas com ferimentos leves, de acordo com um comunicado da polícia obtido pelo Los Angeles Times.

A polícia do condado de Los Angeles confirmou ao E! News que uma colisão de trânsito de veículo solo envolvendo um Lamborghini 2020 ocorreu no dia 21 de agosto por volta das 14h30. Embora as autoridades tenham notado que a velocidade foi um possível fator no acidente, eles também compartilharam que o álcool não foi um fator. O motorista sofreu um pequeno corte na testa, mas recusou atendimento médico, disse a polícia.

Nas fotos do incidente obtidas pelo TMZ, parece que Scott colidiu com uma caixa de correio em um bairro de Calabasas, na Califórnia. Seu Lamborghini foi posteriormente rebocado do local depois de sofrer danos visíveis.

O E! News entrou em contato com o representante de Scott para comentar e não teve resposta.

Scott foi visto em Los Angeles nos últimos dias. No início da semana, o fundador do Talentless foi ao Nobu em Malibu, para jantar com uma mulher misteriosa. Alguns dias depois, em 20 de agosto, ele jantou no Giorgio Baldi, em Santa Monica, com a filha de Rod Stewart, Kimberly Stewart.