Veja como Will Smith fez retorno às redes sociais após tapa no Oscar

Depois de fazer uma pausa nas redes sociais após suas ações no Oscar 2022, o ator parece estar ansioso para voltar a ficar online.

No dia 19 de agosto, Will voltou ao Instagram e postou um vídeo de um bebê gorila cutucando um grande gorila adulto. No clipe, o bebê caminha nervosamente até o gorila adulto e cutuca suas costas antes de fugir. O bebê gorila repete a ação e o gorila adulto corre atrás dele com raiva.

Na legenda, ele escreveu: "Eu tentando voltar às mídias sociais".

Assista no vídeo acima!

Os fãs de Will rapidamente foram para a seção de comentários do post, compartilhando a aprovação da ideia. "Vamos recebê-lo de volta, cara!", comentou um fã. "Nós sentimos sua falta! Todo mundo passa por alguma merd*. Você é humano, assim como o resto de nós! VOLTA, WILL!"

Outro escreveu: "Todos nós cometemos erros. Vamos lá, mano".

Até mesmo o famoso encantador de cães Cesar Millan opinou, comentando: "O REINO ANIMAL ESTÁ COM VOCÊ, WILL."