Harry Styles e Olivia Wilde falam sobre "negatividade tóxica" em torno do namoro

No início deste ano, Olivia - que compartilha os filhos Otis, de 8 anos, e Daisy, de 5 anos, com o ex Jason Sudeikis - refletiu sobre ter que resistir à tentação de abordar o espetáculo em torno de sua vida amorosa.

"É obviamente muito tentador corrigir uma narrativa falsa", disse Wilde à Vogue em janeiro de 2022, quando questionada se ela queria abordar sua vida pessoal. "Mas eu acho que o que você percebe é que quando você está realmente feliz", ela continuou, "não importa o que estranhos pensam sobre você. Tudo o que importa para você é o que é real, o que você ama e quem você ama. ."

Enfatizando a atenção que todos receberam "como sociedade", devido às mídias sociais, Olivia explicou que ela simplesmente valoriza as opiniões das pessoas mais próximas a ela, acrescentando: "Estou mais feliz do que nunca. E estou mais saudável do que nunca, e é simplesmente maravilhoso sentir isso."