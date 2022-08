Kylie Jenner rebate crítica sobre seus lábios

"Um cara me disse: 'Oh, meu Deus, você beija tão bem, mas tem lábios tão pequenos', ou algo assim", disse Kylie durante a reunião de Keeping Up With The Kardashians. "A partir de então, eu me senti... não beijável. Eu levei isso muito a sério. Quando um cara que você gosta diz isso, não sei, isso realmente me afetou. Eu não me senti desejável ou bonita."

A estrela de Life of Kylie continuou: "Eu tive uma insegurança porque esse cara disse algo para mim uma vez. Então eu fiquei obcecada com maquiagem porque eu delineava meus lábios e isso me fazia sentir confiante".