Jennifer Lopez e Ben Affleck se casam novamente em linda cerimônia na Geórgia

A celebração acontece um mês depois que Ben e Jennifer se casaram legalmente em Sin City. A dupla disse "sim" em uma cerimônia de 16 de julho realizada em Las Vegas. No dia seguinte, a cantora levou para sua newsletter "On The JLo" com detalhes sobre o dia especial dela com o ator, escrevendo: "Ontem à noite voamos para Las Vegas, ficamos na fila para uma licença com quatro outros casais, todos fazendo a mesma viagem a capital do casamento do mundo."

Mais tarde em sua mensagem, ela compartilhou: "Fique por aqui o suficiente e talvez você encontre o melhor momento de sua vida em um passeio em Las Vegas às doze e meia da manhã no túnel do amor, com seus filhos e aquele com quem você passará para sempre."