Mãe de Rodrigo Mussi desmente ex-BBB e desabafa: "Não iria vender foto nenhuma"

Mara Lúcia confirmou que Rodrigo, Rafael e Diogo tiveram uma infância difícil, mas que sofreu assim como todos eles.

"Eles sempre viveram com boas condições financeiras, mas o pai dos meus filhos sempre teve problema com bebidas alcoólicas e batia nos meninos. Me separei por eles pois não queria ver as minhas crianças sofrendo", explicou ela.