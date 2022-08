Naomi Campbell, Kendall Jenner e Khaby, do TikTok, estrelam campanha de grife

A grife Hugo Boss, que passou por um rebranding no início do ano, que influenciou as pessoas a serem seu próprio "boss", reuniu um time de estrelas em sua nova campanha.

Para a coleção outono/inverno 2022, a grife visou em um elenco diversificado repleto de artistas influentes da atualidade.

E como esse grupo foi escolhido? Com base em suas histórias inspiradoras, como o astro do TikTok Khaby Lame, o tenista Matteo Berrettini, a corredora Alicia Schmidt e o boxeador Anthony Joshua. Todos eles, embaixadores da marca, possuem parcerias estratégicas e coleções cápsulas.