Kylie Jenner revela que quase ganhou outro nome com "K"

Outro nome que ainda não foi revelado? O que Khloé Kardashian e Tristan Thompson escolheram para seu bebê. No dia 5 de agosto, seu representante confirmou ao E! News que a fundadora da Good American e o jogador de basquete deram as boas-vindas ao filho através de barriga de aluguel (os ex-namorados também compartilham a filha True Thompson, de 4 anos).

E enquanto os seguidores estão ansiosos para descobrir essas respostas, Kim observou anteriormente que escolher um nome nem sempre é fácil.

"É uma grande decisão, honestamente. A coisa mais difícil na vida é nomear uma criança", a fundadora da SKIMS - que compartilha filhos North, de 9 anos; Saint, de 6 anos; Chicago, de 4 anos; e Psalm West, de 3 anos, com seu ex Kanye West – disse em um episódio de abril do LIVE With Kelly and Ryan. "Pessoalmente, quando eu tive meus filhos, eu não os nomeava até que eles nascessem. Você realmente quer ver como eles são. E sempre que eu ouvia as pessoas fazerem isso, eu dizia: 'Como você pode não estar preparado para isso? Você tem nove meses para pensar sobre isso.' Mas não importa o que aconteça, é apenas a decisão mais difícil de todas."