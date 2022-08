Saiba por que Justin Bieber cancelou o Meet & Greet dos shows no Brasil

Falta muito pouco para a vinda de Justin Bieber ao Brasil! Em setembro, Justin fará shows no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, e no Allianz Parque, em São Paulo.

No entanto, o cantor, que passou por momentos tensos de saúde recentemente, cancelou o tão esperado Meet & Greet, que garante aos fãs a oportunidade de conhecê-lo, tirar foto e outros benefícios, nas duas apresentações.