Por dentro do suposto incidente no avião entre Angelina Jolie e Brad Pitt em 2016

Cinco semanas após o voo de setembro de 2016, segundo a NBC News, os promotores federais anunciaram que não apresentariam nenhuma acusação contra Pitt. "Depois de analisar o documento, um representante da Procuradoria dos Estados Unidos discutiu os méritos desta investigação com o agente do caso", afirmou o FBI no relatório. "Foi acordado por todas as partes que as acusações criminais neste caso não seriam feitas devido a vários fatores".

Sobre o relatório recém-obtido, uma fonte próxima à situação disse ao E! News, "Todas as partes têm essa informação há quase seis anos e foi usada em processos judiciais anteriores. Não há nada de novo aqui e não serve para nenhum outro propósito além de causar dor".