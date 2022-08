João Guilherme após polêmica com Leonardo: "Mandei mensagem, ele não respondeu"

"Não tenho foto com meu pai. Teria que pegar uma foto tirada do meu iPhone 4, lá em 2013, só para subir um texto que é literalmente para vocês. Porque não é para o meu pai. Meu pai não fica navegando no Instagram, ele tem administradores no Instagram dele. Odeio essa coisa forçada de 'é Dia dos Pais, eu tenho que postar uma declaração para o meu pai, senão não amo ele'", mandou o artista.