Causa da morte de Anne Heche é revelada

A causa da morte de Anne Heche foi determinada pelas autoridades. Anne morreu por inalação e lesões térmicas decorrentes de um acidente de carro em 5 de agosto, de acordo com registros do Departamento de Legistas Médicos do Condado de Los Angeles, obtidos pelo E! News.

De acordo com o escritório do legista, outras "condições significativas" que contribuíram para sua morte incluíram uma fratura do esterno devido a trauma contuso. Sua forma de morte foi considerada um acidente e os registros listam 11 de agosto como a data de sua morte.