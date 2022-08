Amaury Nunes faz carta aberta para Karina Bacchi e sobre saudade do filho

Ele continuou: "Admirei bastante isso nela, e esse foi um dos principais motivos que me fez abraçar aquela família, naquele momento tão especial, com um filhinho recém-nascido. Nós nos conhecemos pessoalmente em Miami, no dia 28/08/2017, vinte dias após o nascimento dele. Ali, rapidamente, senti que não só ela, mas principalmente ele, precisavam de mim".