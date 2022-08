Joe Jonas revela como procedimentos estéticos lhe dão confiança

John Shearer/Getty Images

Embora Joe seja um defensor dos injetáveis ​​e tenha feito parceria com o Xeomin (um cosmético injetável aprovado pela FDA), ele lembrou que qualquer pessoa que queira fazer o tratamento não deve apenas falar com os especialistas primeiro, mas fazer sua pesquisa.

"Fale com seu médico, seu dermatologista, quem você acha que tem o melhor conhecimento sobre essas coisas", alertou. "Assim como qualquer coisa que eu pego para comer ou beber ou os produtos que estou usando no meu rosto e cabelo, quero saber se é algo em que posso confiar."

O membro dos Jonas Brothers, que deu as boas-vindas à sua segunda filha em julho com a esposa Sophie Turner, não é estranho aos holofotes. No entanto, ele apontou que não sentiu as pressões de Hollywood, especialmente quando se trata de parecer de uma certa maneira.

"Tive a sorte de estar cercado por pessoas ótimas e solidárias", disse ele. "Eu meio que encontrei um lugar na minha vida onde posso tomar decisões com confiança e dizer: OK, é isso que eu quero fazer e é assim que me sinto".

Como ele resumiu perfeitamente: "Isso é o que me faz sentir bem e isso é tudo o que realmente importa".