Catherine Zeta-Jones aparece pela primeira vez como Morticia Addams na série 'Wandinha'

Em uma imagem divulgada pela Vanity Fair no dia 16 de agosto, Catherine Zeta-Jones aparece como a maravilhosa Morticia Addams, ao lado de Gomez (interpretado por Luís Guzman) e Feioso (Isaac Ordonez). A atriz está usando um vestido preto com mangas bufantes e longos cabelos escuros, dando um ar de sofisticação e elegância - apesar do tom sombrio.