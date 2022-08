Anne Heche revelou quem ela escolheria para interpretá-la no cinema

No dia 16 de agosto, David Yontef, do podcast Behind the Velvet Rope, divulgou um clipe de uma entrevista com a estrela de Donnie Brasco, durante a qual ela compartilhou suas duas principais escolhas para sua cinebiografia hipotética.

"Miley Cyrus ou Kristen Bell. Eu já pensei sobre isso", disse Anne, acrescentando que as mulheres "compartilham uma capacidade de personalidade para enfrentar o mundo de uma maneira que eu gostaria que fosse retratada".

Anne observou que a carreira de Miley é semelhante à dela, já que ambas começaram jovens na indústria.

"Eu a vi em Hannah Montana", ela explicou. "Ser capaz de fazer isso, ser capaz de expressar isso, ser capaz de ser tão ousada como ela tem sido... Indo da Disney para 'Wrecking Ball'. A maneira como ela se move, quando ela canta. Sua voz, sua compaixão, ela ama todo mundo."