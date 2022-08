Lucy Alves critica repercussão por beijar produtora: "Chato que ainda seja notícia"

E finalizou: "Estou assim: me desfazendo de qualquer amarra, falando o que quero falar, amando quem eu quiser, saindo com quem eu quiser. A gente está vendo, cada vez mais, as mulheres falando sobre o que elas quiserem. A gente também bebe, vai pra festa, beija quem a gente quiser. As mulheres de hoje são isto: cada vez mais livres".