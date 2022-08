Kim Kardashian curte viagem das garotas após término com Pete Davidson

Quase duas semanas depois de se separar de Pete Davidson, a fundadora da SKIMS desfrutou de uma divertida viagem de aventura para Idaho com algumas de suas amigas mais próximas e seus filhos. Como uma fonte revelou exclusivamente ao E! News, a mãe de quatro filhos - frutos da relação com seu ex Kanye West - parecia "feliz e relaxada".

"Todos eles foram para o lago e fizeram muitos esportes aquáticos e passeios de barco", compartilhou a fonte. "O clube tinha um grande aparato aquático montado no lago com escorregadores e trampolins que as crianças puderam desfrutar. Eles também experimentaram o stand up paddle e caiaque. Kim sentou no barco e observou as crianças se divertindo."

Uma das crianças incluídas no grupo era ninguém menos do que a filha mais velha de Kim, North West, de 9 anos, que foi vista curtindo a diversão ao ar livre ao lado de sua mãe, em um vídeo compartilhado no TikTok. E como a fonte explicou, Kim capturou cada momento de sua experiência, revelando que a estrela de The Kardashians tirou "muitas fotos".