A$AP é acusado de agredir ex-amigo com arma de fogo

Getty Images

"Sem o conhecimento do Sr. Ephron, A$AP Rocky não estava apenas planejando uma conversa e veio armado com uma arma semiautomática", de acordo com o comunicado ao veículo. "Depois de chegar ao local, seguiu-se uma conversa em que, sem provocação, aviso ou qualquer justificativa, A$AP Rocky sacou a arma e disparou intencionalmente vários tiros contra o Sr. Ephron".

Relli – que entrou com uma ação civil por agressão e sofrimento emocional contra Rocky no dia 10 de agosto – alega que ele recebeu ferimentos leves na mão esquerda, segundo a Rolling Stone. O E! News entrou em contato com o advogado de Relli para comentar, mas não obteve resposta.

Rocky foi preso no LAX em abril em conexão com o tiroteio de 2021, mas foi liberado da custódia policial depois de pagar a fiança de US$ 550 mil. Ele não abordou publicamente as alegações.

Sua audiência está marcada para 17 de agosto.