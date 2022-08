Florence Pugh confirma término do namoro com Zach Braff

Em uma matéria de capa da edição de setembro da Harper's BAZAAR, a atriz, de 26 anos, confirmou que ela e a ex-estrela de Scrubs, de 47 anos, se separaram no início deste ano. "Estamos tentando fazer essa separação sem que o mundo saiba, porque é um relacionamento sobre o qual todo mundo tem uma opinião", disse Pugh à revista. "Sentimos que algo assim realmente nos traria o benefício de não ter milhões de pessoas nos dizendo o quanto estão felizes por não estarmos juntos. Então fizemos isso."

Ao longo de seu relacionamento, as estrelas, que provocaram rumores de romance em 2019, foram manchetes por sua diferença de idade, que Pugh defendeu em várias ocasiões. Em sua conversa com Harper's, ela refletiu sobre a atenção que seu romance atraiu. "Sempre que sinto que essa linha foi ultrapassada na minha vida, seja paparazzi flagrando momentos privados, ou momentos que nem são reais, ou canais de fofocas que incentivam membros do público a compartilhar momentos privados de pessoas famosas andando na rua, eu acho que é incrivelmente errado", ela compartilhou. "Eu não acho que as pessoas, só porque eles têm esse trabalho, que cada aspecto de sua vida deva ser visto e escrito. Nós não nos inscrevemos para um reality show."