Adele e Rich Paul estão noivos? A cantora responde

Um Show Completo

A noite era sobre música - e Adele arrasou! Além de cantar hits icônicos, como Hello, Skyfall e Someone Like You - ela também apresentou algumas músicas inéditas de seu novo álbum, 30. O show contou com as faixas "I Drink Wine" (que significa "Eu Bebo Vinho" em português e a letra com certeza vai viralizar), "Hold On" e "Love Is a Game".