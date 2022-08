Príncipe Harry e Meghan Markle vão retornar ao Reino Unido antes do que você pensa

O duque e a duquesa de Sussex viajarão ao Reino Unido e à Alemanha em setembro para apoiar várias causas, anunciou um porta-voz do casal nesta segunda-feira, 15 de agosto.

"O príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex estão encantados em visitar várias instituições de caridade nas quais têm carinho no início de setembro", disse o representante em comunicado.

E para onde eles vão? Harry e Meghan participarão do One Young World 2022 Manchester Summit no Reino Unido no dia 5 de setembro.

O evento, de acordo com seu site, reúne jovens líderes de todos os países e setores para gerar impacto social presencial e online. Os representantes presentes podem ouvir discursos, painéis e workshops, e o evento anunciou que Meghan fará um discurso principal na Cerimônia de Abertura. Além disso, a organização compartilhou que Meghan e Harry se reunirão com um grupo de representantes cujo trabalho defende a igualdade de gênero. Meghan é conselheira do One Young World desde 2014 e participou de cúpulas anteriores.

"Ela continuou a trabalhar e apoiar vários embaixadores do One Young World", escreveu a organização no Instagram, "particularmente aqueles que trabalham pela igualdade de direitos para mulheres e meninas".