BLACKPINK, Lizzo e mais vão se apresentar no MTV VMA 2022

Jack Harlow, Lizzo, BLACKPINK e Måneskin estão todos prontos para enfeitar o palco principal do MTV Video Music Awards de 2022 no domingo, 28 de agosto. Os artistas premiados foram confirmados para se juntar a uma lista já repleta de artistas confirmados para a cerimônia, incluindo Anitta, J Balvin, Marshmello, Khalid e Panic! At The Disco.