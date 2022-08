Zendaya revela o que esperar da terceira temporada de 'Euphoria'

Austin Abrams sobre sua cena de dança erótica

Depois dar o que falar com seu número de dança "Holding Out for a Hero" em Euphoria, Austin Abrams compartilhou que a cena era originalmente para ser ainda mais erótica. Em entrevista ao Entertainment Tonight, Austin disse que o roteiro o colocava de cueca e "ensaboado em óleo e fazendo todas essas coisas".

No momento em que as filmagens ocorreram, a cena foi atualizada para Austin vestindo um uniforme de futebol, o que foi um alívio para ele, pois ele "achava que ia ficar descalço".