Por que Tom Holland vai fazer uma pausa das redes sociais

Tom Holland compartilhou no dia 14 de agosto que vai fazer uma pausa nas mídias sociais para se concentrar em sua saúde mental. Em um vídeo postado no Instagram, o ator explicou aos seus 67,7 milhões de seguidores que ele havia excluído o aplicativo anteriormente, mas queria compartilhar algumas coisas antes de retomar seu hiato nas redes sociais.

Veja o desabafo do ator no vídeo acima.

Enquanto Tom, de 26 anos, chamou seu retorno à plataforma de "muito, muito breve", ele disse que queria informar as pessoas sobre a Stem4, uma instituição de caridade que apoia a saúde mental positiva em adolescentes, e a The Brothers Trust, uma organização filantrópica que foi criada pelos pais do ator de Uncharted, Dominic e Nikki Holland.