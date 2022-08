Anne Heche é retirada do suporte de vida após receptores de órgãos serem encontrados

A notícia da morte de Heche surge uma semana depois que ela se envolveu em um acidente de carro. No dia 5 de agosto, a estrela de Donnie Brasco estava ao volante de seu Mini Cooper quando colidiu com uma casa no bairro de Mar Vista, em Los Angeles. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, o veículo estava viajando em alta velocidade, então "pegou fogo e parou 9 metros dentro da casa de dois andares".