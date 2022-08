Filho de Anne Heche, Homer, quebra silêncio após morte da mãe

A morte da estrela de Six Days, Seven Nights ocorre uma semana depois que ela se envolveu em um acidente de carro no dia 5 de agosto. O veículo de Anne colidiu com uma casa no bairro de Mar Vista, em Los Angeles. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, o carro estava viajando em alta velocidade, então "pegou fogo e parou a 9 metros dentro da casa de dois andares".

Anne foi tratada no local e rapidamente transportada para um hospital, onde seu representante disse que ela se encontrava em estado crítico. O representante explicou que Anne entrou em coma e não "recuperou a consciência desde logo após o acidente".

Ela é mais conhecida por seus papéis em O Preço de uma Escolha, Donnie Brasco, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Seis Dias, Sete Noites e o remake de 1998 do thriller clássico, Psicose.