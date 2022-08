Miranda Cosgrove apoia Jennette McCurdy após a atriz dizer que foi "explorada" em iCarly

Suposta exploração como atriz teen

Quando Jennette estava em iCarly, que estreou em 2007, ela sentiu que estava sendo sexualizada no programa. O designer de figurino da série da Nickelodeon disse a Jennette que "The Creator" - como Jennette se refere a esse homem ao longo do livro - queria especificamente que ela usasse biquínis, embora ela se sentisse mais confortável com um maiô. Ela se sentia extremamente desconfortável com seu corpo, consciente de que ainda era tão pequena, mas também, ela escreveu, "com medo de ser vista como um ser sexual".

"The Creator" a pressionou a beber álcool quando ela tinha 18 anos, ela alegou, dizendo a ela que estava tudo bem, que as crianças em Victorious ficavam bêbadas juntas o tempo todo e "'as crianças de iCarly precisam de um pouco de vantagem'", escreveu Jennette.