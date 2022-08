Pete Davidson é visto sorridente após término com Kim Kardashian

Nas fotos de 11 de agosto, o comediante fez um sinal de paz e levantou seu polegar para o fotógrafo. Para seu dia no set, Pete usou uma regata verde com o número um e shorts de basquete branco. E parece que ele pegou algumas dicas de estilo da ex-namorada Kim Kardashian ao completar seu visual com um boné de beisebol verde - que ele usou para trás para um toque adicional - e óculos de sol rosa.

Na semana passada, o E! News revelou exclusivamente que Kim e Pete terminaram seu romance de nove meses.