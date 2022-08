Anne Heche morre aos 53 anos

Heche começou a namorar Ellen DeGeneres no final dos anos 90, com o casal terminando seu relacionamento de três anos em 2000. No início daquele ano, a estrela de Estética foi homenageada com o Prêmio Stephen F. Kolzak no GLAAD Media Awards. O prêmio anual homenageia um membro LGBTQ+ da comunidade de entretenimento ou mídia por seu trabalho.

Mais de um ano após sua homenagem, Heche se abriu sobre a importância de compartilhar todos os aspectos de sua vida pessoal com o mundo.

"No passado, entendi que, ao ser honesta sobre certas coisas da minha vida, ajudei outras pessoas a serem honestas, porque elas acham que está tudo bem quando outra pessoa admite o que está fazendo", disse ela durante uma entrevista em setembro de 2001 no Larry King Live. "Sabe, isso ajuda outras pessoas. Certamente me ajuda quando outras pessoas são honestas sobre a jornada em suas vidas. Isso me inspira."