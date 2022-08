Mark Ruffalo critica Star Wars ao defender filmes da Marvel

"Eu não estou dizendo que fazemos filmes alternativos e super artísticos, mas as críticas tiram crédito de nossa equipe, o que me incomoda", disse ela para o jornal The Independent em maio. "Estes são alguns dos mais incríveis cenógrafos, figurinistas e operadores de câmera - eu sinto que diminuir essas pessoas com esse tipo de crítica tira o crédito deles. E nós também temos pessoas que foram premiadas trabalhando nesses projetos".