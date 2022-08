Tristan Thompson quebra silêncio após chegada do segundo filho com Khloé

A estrela da NBA fez sua primeira postagem na rede social desde a notícia de que ele deu as boas-vindas ao seu segundo filho com a ex Khloé Kardashian, através de uma barriga de aluguel.

Para seu retorno ao aplicativo, Tristan compartilhou uma foto usando uma camisa floral, calça preta e tênis branco. Na legenda, ele escreveu: "Eu nunca mudei de lado, mudei de faixa. Fiquei mais sábio e percebi que não somos todos iguais #NãoMeTeste".

A frase enigmática foi semelhante à letra da música "Self Made", do MP2K13, que começa com "Eu nunca mudei de lado/ Eu apenas mudei de faixa/ Fiquei mais velho e percebi/ Todo mundo não é o mesmo".

No dia 5 de agosto, o representante de Khloé confirmou ao E! News que a estrela de The Kardashians e Tristan deram as boas-vindas ao segundo bebê, oficialmente dando à filha de 4 anos, True Thompson, um novo irmão.

A chegada do bebê surge um mês depois que várias fontes confirmaram ao E! News que o casal estava expandindo sua família.