Anne Heche "não deve sobreviver" após sofrer grave lesão cerebral durante acidente

Em uma declaração ao E! News em nome da família e amigos da atriz de 53 anos, o representante da estrela de Donnie Brasco agradeceu a todos por seus "bons desejos e orações" por sua recuperação, incluindo a "dedicada equipe e enfermeiras maravilhosas do Grossman Burn Center no hospital West Hills."

A declaração continuou: "Infelizmente, devido ao seu acidente, Anne sofreu uma grave lesão cerebral anóxica e permanece em coma, em estado crítico. Ela não deve sobreviver. Há muito tempo foi sua escolha doar seus órgãos e ela está sendo mantida em suporte de vida para determinar se algum deles é viável."

Destacando sua vida extraordinária, a declaração observou: "Anne tinha um coração enorme e tocou a todos que conheceu com seu espírito generoso. Mais do que seu talento extraordinário, ela via espalhar bondade e alegria como o trabalho de sua vida - especialmente lutando sobre a aceitação de quem você ama. Ela será lembrada por sua honestidade corajosa e fará muita falta por sua luz."