Simaria postou indireta no Instagram após Simone deixar o Brasil?

Thiago Sodré, do perfil Fama e Fato do Instagram, afirmou que a crise entre as irmãs é devido à paixão da cantora pelo marido da irmã.

Em outro momento, o jornalista disse que a estrela, recém-separada do espanhol Pawel Escrig, estaria em um romance com DJ Ivis, que agrediu a ex-esposa, para "abafar" o amor proibido.