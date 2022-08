Advogado de Britney Spears critica Kevin Federline por violar privacidade da cantora

"Faz alguns meses desde que a viram", disse Federline, de acordo com o Mail on Sunday. "Eles tomaram a decisão de não ir ao casamento dela."

Spears, que se casou com Sam Asghari em junho, respondeu no Instagram escrevendo: "Me entristece saber que meu ex-marido decidiu discutir o relacionamento entre eu e meus filhos. Como todos sabemos, criar adolescentes nunca é fácil".

Os dois filhos de Spears atualmente moram com Federline, sua esposa Victoria Prince e as duas filhas do casal. Em 2018, Spears e Federline ajustaram seus acordos de custódia, concedendo a ele a 70% do tempo com os filhos, acima dos 50%.