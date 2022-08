Olivia Wilde acusa Jason Sudeikis de envergonhá-la ao entregar papéis de custódia

Getty Images

Jason se defendeu em seu próprio documento, relata o The Daily Mail, insistindo que não pretendia que sua ex recebesse os papéis no palco, mas solicitou que fosse no aeroporto ou no hotel dela.

"Eu não queria que o serviço acontecesse na casa do atual parceiro de Olivia porque Otis e Daisy podem estar presentes", disse ele no documento, referindo-se ao atual namorado de sua ex, Harry Styles. "Eu não queria que o serviço acontecesse na escola das crianças porque os pais podem estar presentes."

Ele continuou: "Eu entendo que a servidora do processo só fez seu trabalho; no entanto, lamento profundamente o que aconteceu. A palestra de Olivia foi um evento importante para ela, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e lamento muito que o incidente a tenha prejudicado seu momento especial."